Foaie Verde din Bucovina: Prețurile la utilități sunt „enorm de exagerate” și arată supunerea clasei politice față de companii

Asociația Foaie Verde din Bucovina consideră că actualele prețuri la utilități din România sunt „enorm de exagerate” și reflectă „inteligența primitivă, de grup, a actualei clase politice”, acuzând puterea de o supunere oarbă față de companiile care exploatează resursele naturale ale țării.

Într-un comunicat de presă, coordonatorul activității Foaie Verde din Bucovina, Dan Acibotăriţă, subliniază că nu este normal ca apa potabilă să fie mai scumpă decât curentul electric sau gazul, iar energia electrică și carburanții să aibă cele mai mari valori din Europa, raportat la venituri și la modul de prelucrare.

„Nu poți avea o apă potabilă mai scumpă decât curentul sau gazul, iar nimeni să nu răspundă pentru asta, cum nu poți avea energia electrică, carburanții la o valoare cea mai mare din Europa, raportată la venituri și modul de prelucrare”, se arată în comunicat.

Dan Acibotăriţă face apel direct la prim-ministrul Ilie Bolojan, pe care îl numește ironic „Ilie Sărăcie”, cerându-i să citească articolul 136 alin. 4 din Constituția României, care prevede că „Bunurile proprietate publică sunt inalienabile”. Potrivit asociației, acest articol permite statului să reglementeze modul de administrare a resurselor și prețurile acestora, dacă dorește cu adevărat binele poporului.

„Ca națiune suntem una bogată, dar cu un popor sărac, iar asta demonstrează două lucruri certe: suntem furați și suntem prost conduși!”, concluzionează Dan Acibotăriţă.

Foaie Verde din Bucovina atrage atenția că statul român, prin reprezentanții săi, ar putea interveni oricând pentru a regla prețurile la utilități și resurse, dacă ar exista voință politică reală în acest sens.