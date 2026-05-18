Excelență în matematică la Rădăuți: Concursul zonal „Mate EH” – ediția a IV-a, un real succes

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți a găzduit sâmbătă, 16 mai 2026, Concursul zonal de matematică „Mate EH”, ediția a patra. Evenimentul a reunit 45 de elevi de clasa a VIII-a din 12 unități de învățământ din zona Rădăuți, oferind un cadru competitiv de înalt nivel, dedicat pasiunii pentru matematică și dezvoltării gândirii logice.

Competiția a pus în valoare rigoarea matematică, creativitatea și perseverența participanților, confirmând încă o dată că performanța școlară se construiește prin muncă susținută și implicarea profesorilor.

Câștigătorii Concursului zonal „Mate EH” 2026 sunt:

Premiul I

Halip Ana-Maria – Școala Gimnazială „Dr. Simion și Metzia Hîj” Volovăț (profesor coordonator: Cojocariu Cristina)

Premiul al II-lea

Rusu Flavia-Andreea și Coroamă Ruxandra-Andreea – Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuți (profesor coordonator: Popescu Silvia)

Premiul al III-lea

Petruneac Răzvan – Școala Gimnazială „I. Vicoveanu” Vicovu de Jos (profesor coordonator: Petruneac Iulia)

– Școala Gimnazială „I. Vicoveanu” Vicovu de Jos (profesor coordonator: Petruneac Iulia) Moisiuc Teodora-Mădălina – Școala Gimnazială „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi (profesor coordonator: Moisiuc Maria Magdalena)

Organizatorii au adresat sincere mulțumiri profesorilor evaluatori pentru profesionalismul și obiectivitatea demonstrată, precum și tuturor profesorilor coordonatori care pregătesc zi de zi elevii pentru performanță. De asemenea, au fost evidențiați membrii echipei de organizare din cadrul Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” și elevii voluntari, a căror implicare a contribuit decisiv la reușita acestei ediții.

