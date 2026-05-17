FOTO//Doi răniți după ce un autoturism s-a răsturnat într-o râpă la Dorna Arini. Intervenție complexă a salvatorilor ISU Suceava

Un autoturism s-a răsturnat duminică după-amiază într-o zonă greu accesibilă din satul Rusca, comuna Dorna Arini.

Potrivit slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Vatra Dornei cu un UTV (vehicul de teren utilitar), un echipaj din cadrul Salvamont, un echipaj al IPJ Suceava și un echipaj SAJ Suceava.

În autoturism se aflau doi bărbați, în vârstă de 34 de ani, respectiv 26 de ani. Bărbatul de 34 de ani a suferit multiple răni și a necesitat o intervenție integrată și complexă a echipajelor alocate, din cauza terenului accidentat și greu accesibil. După stabilizare, acesta a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Cel de-al doilea bărbat, de 26 de ani, a suferit doar escoriații minore.