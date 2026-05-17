Motociclistul implicat în accidentul din zona Pasului Palma a murit

Un bărbat de aproximativ 50 de ani a murit duminică după-amiaza, 17 mai 2026, în urma unui grav accident rutier produs pe DN 17A, în zona Pasului Palma.

Potrivit informațiilor transmise de slt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, coliziunea s-a produs între o motocicletă și un autoturism. Pe motocicletă se aflau două persoane – un bărbat și o femeie.

Bărbatul a intrat în stop cardio-respirator imediat după impact. Echipajele medicale au efectuat manevre de resuscitare la fața locului, dar, din păcate, acestea nu au avut succes, iar bărbatul a fost declarat decedat la fața locului.

Femeia care se afla pe motocicletă este conștientă și cooperantă. Ea a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.

La locul accidentului au intervenit de urgență pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare, o ambulanță SMURD B2, o ambulanță SMURD TIM (Terapie Intensivă Mobilă) și un echipaj SAJ.

Cercetările pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor exacte ale producerii accidentului sunt efectuate de polițiștii rutieri.