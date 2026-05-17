Accidentul mortal pe DN 17A în zona Pasului Palma: Motociclistul a pătruns pe contrasens și a intrat într-un autoturism

Un bărbat de 53 de ani din Rădăuți a decedat duminică după amiaza în urma unui grav accident rutier produs pe DN 17A, în zona Pasului Palma (sensul de urcare spre Pasul Ciumârna).

Potrivit concluziilor anchetei preliminare a polițiștilor rutieri, în jurul orei 15:45, conducătorul motocicletei a pierdut controlul vehiculului, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu un autoturism Mercedes care circula regulamentar.

În urma impactului violent, motociclistul a suferit leziuni incompatibile cu viața și a fost declarat decedat la fața locului, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale. Pasagera motocicletei, o femeie de 43 de ani (soția sa), a fost rănită ușor și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

La locul accidentului au intervenit de urgență pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare, o ambulanță SMURD B2, o ambulanță SMURD TIM (Terapie Intensivă Mobilă) și un echipaj SAJ.