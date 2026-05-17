Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate Accidentul mortal pe DN 17A în zona Pasului Palma: Motociclistul a pătruns...

Accidentul mortal pe DN 17A în zona Pasului Palma: Motociclistul a pătruns pe contrasens și a intrat într-un autoturism


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Un bărbat de 53 de ani din Rădăuți a decedat duminică după amiaza în urma unui grav accident rutier produs pe DN 17A, în zona Pasului Palma (sensul de urcare spre Pasul Ciumârna).

Potrivit concluziilor anchetei preliminare a polițiștilor rutieri, în jurul orei 15:45, conducătorul motocicletei a pierdut controlul vehiculului, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu un autoturism Mercedes care circula regulamentar.

În urma impactului violent, motociclistul a suferit leziuni incompatibile cu viața și a fost declarat decedat la fața locului, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale. Pasagera motocicletei, o femeie de 43 de ani (soția sa), a fost rănită ușor și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Ambele persoane implicate sunt soț și soție din municipiul Rădăuți.

La locul accidentului au intervenit de urgență pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava cu o autospecială pentru descarcerare, o ambulanță SMURD B2, o ambulanță SMURD TIM (Terapie Intensivă Mobilă) și un echipaj SAJ.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

FOTO//Doi răniți după ce un autoturism s-a răsturnat într-o râpă la...

Motociclistul implicat în accidentul din zona Pasului Palma a murit

Accident grav în zona Pasului Palma: motociclist în stop cardio-respirator după...