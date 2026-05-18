Acțiune de amploare a poliției în piețele din Verești și Moldovița: amenzi de 133.000 lei și bunuri contrafăcute confiscate

Cadrele Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au desfășurat, duminică, 17 mai 2026, între orele 9:00 și 13:00, o acțiune de prevenire, descoperire și combatere a faptelor economice ilegale în Piața Verești și Piața Moldovița.

În cadrul acțiunii au fost verificate 7 societăți comerciale și 15 persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane fizice. Au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 133.000 lei, după cum urmează:

3 sancțiuni la O.U.G. nr. 28/1999 – 60.000 lei

11 sancțiuni la Legea nr. 145/2015 – 72.000 lei

1 sancțiune la Legea nr. 227/2015 (cu avertisment)

1 sancțiune la Legea nr. 227/2015 – 1.000 lei

De asemenea, au fost confiscate 4.210 lei în numerar, conform O.U.G. nr. 28/1999.

În urma controalelor, polițiștii au indisponibilizat bunuri în valoare totală de 17.270 lei, respectiv:

28 de litri de lichid incolor cu miros specific de alcool (valoare 2.520 lei)

Articole de îmbrăcăminte purtând inscripția „Puma” (valoare 2.450 lei)

41 de parfumuri cu mărci cunoscute (Chanel, Boss, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Lancôme, Dolce & Gabbana, Paco Rabanne) – valoare totală 12.300 lei.

Totodată, au fost constatate două infracțiuni de „punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 111 alin. (1) lit. b din Legea nr. 84/1998. Cercetările continuă în aceste cazuri.

La acțiune au participat 10 cadre ale Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, cu 4 autospeciale.

Acțiunea face parte dintr-un plan mai amplu aprobat la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, menit să combată comerțul ilegal cu produse contrafăcute și evaziunea fiscală în piețele agroalimentare și de mărfuri din județ.