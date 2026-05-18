Autoturism distrus din gelozie la Șcheia: Soțul băut a spart geamurile mașinii soției după o ceartă în familie

Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată duminică seară, 17 mai 2026, după ce un bărbat a distrus geamurile autoturismului soției sale în urma unei dispute provocate de gelozie. Incidentul a avut loc în satul Sfântul Ilie, comuna Șcheia.

Potrivit primelor verificări, o femeie din localitate a alertat poliția în jurul orei 19:56, reclamând că soțul ei i-a spart toate geamurile autoturismului Mercedes de culoare neagră, parcat în fața locuinței de pe strada Humorului.

La fața locului, polițiștii au constatat că, în jurul orei 19:00, între cei doi soți – căsătoriți de 17 ani și părinți a doi copii minori – a izbucnit o ceartă. Bărbatul, vizibil sub influența alcoolului, și-a acuzat soția de infidelitate și, în urma discuțiilor tensionate, a coborât din locuință și a distrus geamurile mașinii acesteia.

Femeia a declarat că nici ea, nici copiii nu au fost agresați fizic în timpul incidentului. Ea a completat formularul de evaluare a riscului, concluzionându-se că nu există risc iminent la adresa vieții sau integrității sale corporale. Polițiștii i-au înmânat formularul necesar pentru a solicita un ordin de protecție de la Judecătorie.

Bărbatul și-a recunoscut fapta, motivând că a distrus geamurile din gelozie pentru că soția ar fi infidelă.

Femeia a formulat plângere penală pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere, prevăzută de art. 253 din Codul Penal. Polițiștii continuă cercetările în acest caz.