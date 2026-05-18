Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Social Autoturism distrus din gelozie la Șcheia: Soțul băut a spart geamurile mașinii...

Autoturism distrus din gelozie la Șcheia: Soțul băut a spart geamurile mașinii soției după o ceartă în familie


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată duminică seară, 17 mai 2026, după ce un bărbat a distrus geamurile autoturismului soției sale în urma unei dispute provocate de gelozie. Incidentul a avut loc în satul Sfântul Ilie, comuna Șcheia.

Potrivit primelor verificări, o femeie din localitate a alertat poliția în jurul orei 19:56, reclamând că soțul ei i-a spart toate geamurile autoturismului Mercedes de culoare neagră, parcat în fața locuinței de pe strada Humorului.

La fața locului, polițiștii au constatat că, în jurul orei 19:00, între cei doi soți – căsătoriți de 17 ani și părinți a doi copii minori – a izbucnit o ceartă. Bărbatul, vizibil sub influența alcoolului, și-a acuzat soția de infidelitate și, în urma discuțiilor tensionate, a coborât din locuință și a distrus geamurile mașinii acesteia.

Femeia a declarat că nici ea, nici copiii nu au fost agresați fizic în timpul incidentului. Ea a completat formularul de evaluare a riscului, concluzionându-se că nu există risc iminent la adresa vieții sau integrității sale corporale. Polițiștii i-au înmânat formularul necesar pentru a solicita un ordin de protecție de la Judecătorie.

Bărbatul și-a recunoscut fapta, motivând că a distrus geamurile din gelozie pentru că soția ar fi infidelă.

Femeia a formulat plângere penală pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere, prevăzută de art. 253 din Codul Penal. Polițiștii continuă cercetările în acest caz.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Gheorghe Șoldan, după consultările de la Palatul Cotroceni: PSD nu fuge...

Acțiune de amploare a poliției în piețele din Verești și Moldovița:...

Detaliile tragediei rutiere de pe DN17A la Ciumârna: Un motociclist de...