Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Radauti Detaliile tragediei rutiere de pe DN17A la Ciumârna: Un motociclist de 52...

Detaliile tragediei rutiere de pe DN17A la Ciumârna: Un motociclist de 52 de ani a murit după o coliziune frontală cu un autoturism, pasagera a fost rănită


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Un bărbat de 52 de ani din municipiul Rădăuți a decedat duminică, 17 mai 2026, în urma unui grav accident de circulație produs pe DN17A, în zona localității Ciumârna. Motocicleta pe care se afla împreună cu soția sa a intrat în coliziune frontală cu un autoturism care circula din sens opus, după care a acroșat și un al treilea vehicul.

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiști, accidentul s-a produs în jurul orei 15:41, pe DN17A, la kilometrul 30 + 800 de metri, pe sectorul din afara localității Ciumârna, pe direcția Vatra Moldoviței – Sucevița. Bărbatul de 52 de ani, care conducea o motocicletă Honda, nu a adaptat viteza la o curbă la dreapta. După ieșirea din curbă a pierdut controlul direcției, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune frontală cu un autoturism Mercedes-Benz.

În urma impactului violent, motocicleta a intrat în alunecare pe sensul opus și a acroșat ușor un al doilea autoturism, un Ford care circula dinspre Sucevița către Vatra Moldoviței.

Conducătorul motocicletei a suferit vătămări corporale grave și a rămas inconștient la fața locului. Echipajele medicale sosite de urgență, inclusiv un echipaj de terapie intensivă mobilă cu medic, au efectuat manevre de resuscitare timp îndelungat, însă fără succes. Bărbatul a fost declarat decedat la ora 17:20, la locul accidentului.

Pasagera de 43 de ani, care se afla pe motocicletă, a fost rănită și transportată la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Ea a fost diagnosticată cu traumatism cranio-cerebral ușor, contuzie toraco-abdominală și plagă la gamba stângă.

Conducătorul autoturismului Mercedes a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ. De asemenea, i-au fost prelevate probe biologice pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Gheorghe Șoldan, după consultările de la Palatul Cotroceni: PSD nu fuge...

Acțiune de amploare a poliției în piețele din Verești și Moldovița:...

Autoturism distrus din gelozie la Șcheia: Soțul băut a spart geamurile...