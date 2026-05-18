Detaliile tragediei rutiere de pe DN17A la Ciumârna: Un motociclist de 52 de ani a murit după o coliziune frontală cu un autoturism, pasagera a fost rănită

Un bărbat de 52 de ani din municipiul Rădăuți a decedat duminică, 17 mai 2026, în urma unui grav accident de circulație produs pe DN17A, în zona localității Ciumârna. Motocicleta pe care se afla împreună cu soția sa a intrat în coliziune frontală cu un autoturism care circula din sens opus, după care a acroșat și un al treilea vehicul.

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiști, accidentul s-a produs în jurul orei 15:41, pe DN17A, la kilometrul 30 + 800 de metri, pe sectorul din afara localității Ciumârna, pe direcția Vatra Moldoviței – Sucevița. Bărbatul de 52 de ani, care conducea o motocicletă Honda, nu a adaptat viteza la o curbă la dreapta. După ieșirea din curbă a pierdut controlul direcției, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune frontală cu un autoturism Mercedes-Benz.

În urma impactului violent, motocicleta a intrat în alunecare pe sensul opus și a acroșat ușor un al doilea autoturism, un Ford care circula dinspre Sucevița către Vatra Moldoviței.

Conducătorul motocicletei a suferit vătămări corporale grave și a rămas inconștient la fața locului. Echipajele medicale sosite de urgență, inclusiv un echipaj de terapie intensivă mobilă cu medic, au efectuat manevre de resuscitare timp îndelungat, însă fără succes. Bărbatul a fost declarat decedat la ora 17:20, la locul accidentului.

Pasagera de 43 de ani, care se afla pe motocicletă, a fost rănită și transportată la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Ea a fost diagnosticată cu traumatism cranio-cerebral ușor, contuzie toraco-abdominală și plagă la gamba stângă.

Conducătorul autoturismului Mercedes a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ. De asemenea, i-au fost prelevate probe biologice pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.