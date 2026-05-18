Tânăr beat la volan depistat la Dumbrăveni. El a încercat să inducă polițiștii în eroare trecând pe bancheta din spate a mașinii



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Salcea au depistat, în noaptea de duminică spre luni, 17 mai 2026, un tânăr de 19 ani care conducea un autoturism BMW sub influența alcoolului. Incidentul a avut loc pe strada Bogdan Vodă din comuna Dumbrăveni.

În jurul orei 23:50, echipajul de poliție a oprit pentru control autoturismul marca BMW, de culoare albastră, cu număr de înmatriculare provizoriu, care circula cu viteză excesivă. La vederea polițiștilor, conducătorul auto a încercat să ocupe locul din spate stânga al mașinii, unde se aflau deja alți doi pasageri. Pe scaunul din dreapta față se afla o tânără de 19 ani.

La legitimarea ocupanților, șoferul a recunoscut că a consumat băuturi alcoolice și că a trecut pe bancheta din spate tocmai din acest motiv. Declarația sa a fost confirmată și de ceilalți trei tineri aflați în autoturism, toți în vârstă de 19 ani.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost condus la Spitalul Clinic Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, unde i-au fost prelevate două mostre biologice de sânge pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.

Față de șoferul de 19 ani se efectuează cercetări penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”.