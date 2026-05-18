Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Evenimente Ares Rally Championship vine la Suceava cu a doua etapă a campionatului...

Ares Rally Championship vine la Suceava cu a doua etapă a campionatului 2026, pe 23 mai, pe Esplanada Casei de Cultură


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Asociația Proprietarilor de Vehicule Electrice „ELECTROCARS” organizează sâmbătă, 23 mai 2026, între orele 10:00 și 18:00, cea de-a doua etapă a campionatului Ares Rally Championship 2026.

ares ct – 5

Evenimentul va avea loc pe Esplanada Casei de Cultură din Suceava și este susținut de A.R.E.S., T.H.O.R. și Primăria Municipiului Suceava.

Evenimentul reunește atât o componentă dinamică, cât și una expozițională.

Participanții vor lua parte la o cursă rutieră de aproximativ 180 de kilometri pe teritoriul județului Suceava, dedicată vehiculelor electrice. În paralel, pe Esplanada Casei de Cultură va fi organizată o expoziție statică în care proprietarii de mașini electrice și dealerii auto vor prezenta publicului larg beneficiile și avantajele utilizării acestui tip de autovehicule.

La standurile expoziționale vor fi prezenți dealerii Auto Mitric, AutoDel, Mega Auto și Union Cars, care vor expune modele electrice disponibile pe piață.

Organizatorii promit o atmosferă prietenoasă și relaxată.

„Ares Rally Championship” se afirmă ca un eveniment important pentru promovarea mobilității electrice în regiunea de Nord-Est, reunind pasionați, proprietari și specialiști din domeniu.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Gheorghe Șoldan, după consultările de la Palatul Cotroceni: PSD nu fuge...

Acțiune de amploare a poliției în piețele din Verești și Moldovița:...

Detaliile tragediei rutiere de pe DN17A la Ciumârna: Un motociclist de...