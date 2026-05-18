Elevi ai Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava au câștigat o medalie de aur și o mențiune la Concursul Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”


Elevii Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava au obținut rezultate foarte bune la cea de-a XXVIII-a ediție a Concursului Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”, competiție inclusă în Calendarul Olimpiadelor și Concursurilor Școlare Naționale.

La etapa județeană, elevii colegiului sucevean au cucerit 3 premii I, 1 premiu II, 1 premiu III, 3 mențiuni și au obținut 3 calificări la etapa națională, iar la finala de la Iași au revenit cu o medalie de aur și o mențiune.

La etapa județeană, desfășurată recent, performanțele elevilor au fost următoarele:

  • Premiul I + calificare la etapa națională: Pricop Cezar Ștefan (clasa a IX-a) – prof. coordonator Popescu Dan
  • Premiul II: Nenec Ștefan (clasa a IX-a) – prof. coordonator Popescu Dan
  • Premiul I + calificare la etapa națională: Balan Evelin (clasa a X-a) – prof. coordonator Cimpoeșu Marinela Cristina
  • Premiul II: Zaharia Maria Ioana (clasa a X-a) – prof. coordonator Cimpoeșu Marinela Cristina
  • Premiul III: Stoica Anamaria Miruna (clasa a X-a) – prof. coordonator Cimpoeșu Marinela Cristina
  • Mențiune: Dămian Tudor (clasa a X-a) – prof. coordonator Cimpoeșu Marinela Cristina
  • Mențiune: Croitor Kristina (clasa a X-a) – prof. coordonator Cimpoeșu Marinela Cristina
  • Premiul I + calificare la etapa națională: Mitrofan Alexia (clasa a XI-a) – prof. coordonator Cusiac Paula

La etapa națională, desfășurată la Iași în perioada 15-17 mai 2026, elevii Colegiului „Ștefan cel Mare” au confirmat performanța:

  • Pricop Cezar Ștefan (clasa a IX-a) – Premiul I al Ministerului Educației și Medalie de Aur (prof. Popescu Dan)
  • Balan Evelin (clasa a X-a) – Mențiune a Ministerului Educației (prof. Cimpoeșu Marinela Cristina)

Directorul colegiului, prof. Dan Popescu, a transmis felicitări tuturor elevilor performer și profesorilor îndrumători pentru munca susținută și rezultatele obținute, care reconfirmă excelența în domeniul matematicii a uneia dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ sucevene.


