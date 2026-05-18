Drumul Lirei, închis de opt ani, va fi redeschis circulației. Gheorghe Șoldan anunță că CJ Suceava alocă 13,5 milioane de lei pentru consolidarea tronsonului

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat, luni, lansarea procedurii de licitație pentru consolidarea și redeschiderea drumului județean DJ 178G, cunoscut ca „Drumul Lirei”, în comuna Ciprian Porumbescu. Tronsonul a fost închis circulației publice din 2018 din cauza alunecărilor de teren.

„Am promis în campanie și mă țin de cuvânt. Acest drum, închis de opt ani, va intra în consolidare și va fi redat circulației publice”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Investiția totală se ridică la 13,5 milioane de lei, finanțată integral din bugetul Consiliului Județean Suceava. Lucrările vor include intervenții complexe de consolidare și stabilizare a terenului, refacerea fundației drumului, realizarea unui sistem eficient de colectare și evacuare a apelor pluviale, precum și turnarea unei noi structuri asfaltice pe sectorul afectat.

Constructorul desemnat va avea la dispoziție 9 luni pentru finalizarea proiectului: 3 luni pentru elaborarea proiectului tehnic și 6 luni pentru execuția efectivă a lucrărilor.

DJ 178G reprezintă o legătură vitală între comuna Ciprian Porumbescu și DN17, spre Gura Humorului. Redeschiderea drumului va scurta semnificativ timpul de deplasare pentru locuitori și va facilita accesul la școli, locuri de muncă, servicii medicale și intervenții de urgență.

Totodată, investiția va susține dezvoltarea turismului în zonă, permițând accesul mai rapid și mai sigur al turiștilor către obiectivele de patrimoniu: Casa Memorială și Muzeul Memorial „Ciprian Porumbescu”, mormintele familiei Porumbescu și biserica „Sfântul Dumitru” din 1887.

Prin acest proiect, Consiliul Județean Suceava continuă programul amplu de modernizare a infrastructurii rutiere județene, cu accent pe siguranța circulației și valorificarea potențialului turistic și economic al Bucovinei, a precizat președintele Șoldan.