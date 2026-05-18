Academia Sportivă Phoenix Suceava cucerește podiumul la Turneul Final A al Campionatului Regional

Academia Sportivă Phoenix Suceava a încheiat cu succes Turneul Final A al Campionatului Regional, desfășurat în acest weekend la Iași. Tinerii sportivi suceveni au obținut medalia de bronz după un parcurs remarcabil, marcat de victorii convingătoare și un meci dramatic în semifinale.

Phoenix Suceava a început competiția cu o victorie clară împotriva echipei MADMAX Iași, scor 63-36, calificându-se astfel în fazele superioare. În semifinale, sucevenii au întâlnit Politehnica Iași, campioana turneului, într-un duel extrem de echilibrat și intens. Meciul s-a încheiat cu scorul de 63-60 în favoarea gazdelor, diferența de doar trei puncte trimițând echipa suceveană în finala mică.

Demonstrând caracter și determinare, jucătorii pregătiți la Phoenix Suceava au revenit puternic în finala pentru locul al treilea și au învins categoric echipa Admirals Chișinău cu scorul de 67-34, asigurându-și astfel un meritat loc pe podium.

„Dincolo de rezultate, această competiție a fost despre caracter, sacrificiu și lecțiile pe care sportul le oferă în cele mai intense momente. Sportivii noștri au arătat că spiritul unei echipe se vede cu adevărat atunci când lucrurile devin dificile”, au transmis reprezentanții Academiei Sportive Phoenix Suceava.

Echipa suceveană a revenit de la Iași cu medalia de bronz, o experiență valoroasă și cu respectul câștigat în fața adversarilor. Performanța obținută confirmă progresul constant al Academiei Phoenix și ambiția tinerilor sportivi de a continua ascensiunea în competițiile de baschet juvenil.