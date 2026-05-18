Studenți FLSC, premiați la Colocviul Național Studențesc „Mihai Eminescu”

Studenți ai Facultății de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava au obținut trei premii importante la cea de-a LII-a ediție a Colocviului Național Studențesc „Mihai Eminescu”, reconfirmând valoarea școlii filologice sucevene.

Evenimentul s-a desfășurat în perioada 6-9 mai a.c., la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, fiind organizat de Catedra de Literatură română „G. Ibrăileanu” a Facultăţii de Litere. Ediția din acest an a reunit peste 40 de participanți din centre universitare importante ale țării (Brașov, București, Cluj-Napoca, Iași, Suceava și Timișoara), fiind structurat în cinci secțiuni dedicate operei și receptării eminesciene: (I) Exegeze; (II) Critica criticii/ Corespondență, Publicistică; (III) Stilistică şi Poetică, Lexicografie poetică; (IV) Studii culturale; (V) Atelier de traduceri.

În cadrul secțiunii „Exegeze”, Premiul special „Ioana Em. Petrescu” i-a revenit lui Constantin COIFAN, student în anul al II-lea, la specializarea Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română, pentru lucrarea Immanuel Kant în creația eminesciană, lucrare realizată sub coordonarea prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu.

Sub coordonarea lector univ. dr. Alina-Viorela Prelipcean și prof. univ. dr. habil. Lavinia Seiciuc, Maria Iuliana RÂȘCA (TOFAN) și Ana-Maria JURAVLE, studente în anul al II-lea la specializarea Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura spaniolă, au obținut Premiul al III-lea pentru traducerea în limba spaniolă a trei poeme eminesciene propuse anul acesta, O, mamă…, Trecut-au anii… și Melancolie. Pe lângă traducerile propriu-zise, proiectul premiat a inclus și o argumentare riguroasă a opțiunilor traductologice adoptate.

Printre laureații secțiunii „Atelier de traduceri” se numără și Giulia-Luiza PINTILEI, studentă în anul al II-lea la specializarea Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană, care a obținut o Mențiune, pentru traducerea realizată în limba germană, fiind coordonată de conf.univ.dr. habil. Raluca-Mihaela Dimian.

Rezultatele obținute de studenții suceveni evidențiază preocuparea constantă pentru excelență academică și performanță în domeniul filologic, precum și implicarea cadrelor didactice de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării în formarea noilor generații de cercetători și traducători.