Performanță remarcabilă pentru judoul humorean la Campionatul Național de Judo U15–U13: o medalie de aur, una de argint și una de bronz

Sportivii Clubului Sportiv Școlar Gura Humorului au obținut rezultate de excepție la Campionatul Național de Judo U15 – U13, competiție desfășurată în perioada 15–17 mai 2026 la Timișoara. Pregătiți de profesorul și antrenorul Pascal Mihai, judoka humorenii au urcat de trei ori pe podiumul național.

Cea mai importantă performanță a fost realizată de Axentoi Ana Maria, elevă în clasa a VII-a la Școala Gimnazială „Teodor Balan”, care a cucerit Locul I și medalia de aur.

Argintul a fost obținut de Moroșan Alexandru, elev în clasa a VI-a la Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului, iar bronzul i-a revenit lui Stetco Alexandru, elev la Școala Gimnazială „Teodor Balan”.

Rezultate foarte bune au înregistrat și Preluca Ioana și Petrovan David, ambii clasându-se pe locul al VII-lea la această competiție națională.

Antrenorul Pascal Mihai a felicitat sportivii pentru munca, determinarea și seriozitatea dovedite în pregătire, subliniind că aceste performanțe confirmă valoarea școlii de judo de la Gura Humorului.

Următoarea provocare importantă pentru delegația humoreană va fi Campionatul Balcanic de Judo, care se va desfășura în Macedonia de Nord. Clubul Sportiv Școlar Gura Humorului va fi reprezentat la această competiție de trei sportivi.