Concurs Internațional de Interpretare Pianistică „Bucovina Muzicală” în perioada 22-24 mai, la Horodnic de Sus și Rădăuți

Tineri pianiști talentați din România, Republica Moldova, Ucraina, Georgia și Marea Britanie vor concura la cea de-a V-a ediție a Concursului Internațional de Interpretare Pianistică „Bucovina Muzicală”, care se va desfășura în perioada 22-24 mai 2026. Evenimentul de prestigiu va avea loc la Casa de Cultură „Sf. Ioan Gură de Aur” din Horodnic de Sus și la Casa de Cultură din Rădăuți.

Juriul ediției 2026 este format din personalități marcante ale scenei muzicale internaționale:

Prof. univ. dr. Verona Maier (Universitatea Națională de Muzică București) – președinta juriului

(Conservatorul Național Superior de Muzică și Dans, Lyon, Franța) Lect. univ. Cristina Marton-Argerich (Colegiul „Leopold Mozart", Universitatea din Augsburg, Germania)

(Colegiul „Leopold Mozart", Universitatea din Augsburg, Germania) Conf. univ. dr. Lucian Gheju (Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima", Cluj-Napoca)

(Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima", Cluj-Napoca) Lect. univ. dr. Elena Turea (Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău)

(Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău) Prof. dr. Eugen Dumitrescu, Prof. dr. Corina Răducanu și Prof. Gabriela Stepan (președintă de onoare) – Asociația Klavier ART.

(Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău) Prof. dr. Eugen Dumitrescu, Prof. dr. Corina Răducanu și Prof. Gabriela Stepan (președintă de onoare) – Asociația Klavier ART.

Programul concursului:

Vineri, 22 mai 2026, ora 11:00 – Casa de Cultură Horodnic de Sus: Deschiderea oficială și vernisajul expoziției „George Enescu, promotor al copiilor minune ai muzicii”, realizată de dr. Adina Sibianu și prezentată de Muzeul Național „George Enescu” din București, în anul aniversar Enescu 145.

Sâmbătă, 23 mai și Duminică, 24 mai – Casa de Cultură Rădăuți: Probe de concurs (10:00 – 18:00).

Duminică, 24 mai, ora 18:00 – Gala laureaților la Casa de Cultură Rădăuți.

Valoarea totală a premiilor puse în joc în acest an este de 40.000 lei. Sponsorul principal al ediției este compania EGGER, care susține atât organizarea concursului, cât și recompensarea tinerilor artiști.

Începând cu ediția 2026, Concursul Internațional „Bucovina Muzicală” a devenit membru al prestigioasei Alink-Argerich Foundation.

Accesul publicului este liber în toate cele trei zile ale competiției. Organizatorii îi invită pe suceveni și pe turiști să vină să îi susțină și să îi aplaude pe tinerii pianiști.

Director concurs: Ovidiu Foca Director artistic: Corina Răducanu

Organizatori: Casa de Cultură Rădăuți, Primăria Municipiului Rădăuți, Primăria Comunei Horodnic de Sus, Asociația Klavier ART. Parteneri: Alink-Argerich Foundation, Muzeul Național „George Enescu” București, Zada, Hotel Casa Vatră. Sponsor principal: Grupul EGGER.