Patriarhia Română: Jocurile de noroc, o „problemă gravă” care distruge familii și comunități. Apel la responsabilitate și măsuri ferme

Patriarhia Română și-a exprimat public profunda îngrijorare față de amploarea tot mai mare a fenomenului jocurilor de noroc în societatea românească, fenomen care afectează grav viața personală, echilibrul familiilor și coeziunea comunităților.

Într-un comunicat de presă, Biroul de Presă al Patriarhiei Române atrage atenția că practicile legate de jocurile de noroc promovează iluzia câștigului rapid și fără efort, cultivând o mentalitate periculoasă care poate duce la dependență, pierderea libertății interioare și erodarea valorilor morale. Dependența de jocuri de noroc este descrisă ca o tulburare complexă, însoțită de modificări neuroplastice și disfuncții cerebrale similare celor din dependențele de substanțe.

„Patriarhia Română face apel la responsabilitate din partea tuturor factorilor implicați – persoane, familii, instituții și autorități publice – în vederea limitării extinderii acestui fenomen, a protejării demnității umane și a încurajării binelui comun”, se arată în comunicat.

Biserica Ortodoxă Română subliniază, pe baza experienței pastorale, că adicția la jocuri de noroc generează frecvent dezechilibre financiare grave, tensiuni familiale severe, suferință profundă, marginalizare socială și chiar cazuri tragice de suicid, afectând în special persoanele vulnerabile și tinerii.

Patriarhia Română consideră necesară intensificarea politicilor publice care să descurajeze dependența și să ofere sprijin concret atât celor afectați, cât și familiilor acestora. Totodată, Biserica își reafirmă angajamentul pastoral de a acorda consiliere spirituală, îndrumare și solidaritate comunitară celor aflați în dificultate.

„Reiterăm importanța cultivării unei existențe întemeiate pe credință, muncă și ajutorarea aproapelui, ca fundamente perene ale unei societăți sănătoase și echilibrate”, precizează Patriarhia Română.

Comunicatul vine în contextul creșterii alarmante a numărului de persoane dependente de jocuri de noroc, atât la sălile fizice, cât și online, și reprezintă un semnal de alarmă adresat întregii societăți românești.