Noaptea Muzeelor la Suceava și Siret: Muzeul Național al Bucovinei deschide șase obiective până la miezul nopții

Muzeul Național al Bucovinei se alătură, sâmbătă, 23 mai 2026, manifestării internaționale „Noaptea Muzeelor”, oferind publicului acces gratuit la șase importante obiective culturale din județ, în intervalul orar 18:00 – 24:00.

Astfel, sucevenii și turiștii vor putea vizita gratuit, în noaptea de 23 spre 24 mai, următoarele locații:

Muzeul de Istorie Suceava

Cetatea de Scaun a Sucevei

Muzeul Satului Bucovinean

Hanul Domnesc

Muzeul de Științele Naturii Suceava

Muzeul de Istorie Siret – Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina

Evenimentul este organizat cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Suceava.

Programul complet de vizitare:

Muzeul Satului Bucovinean : 10:00 – 20:00 (ultima intrare 19:30)

: 10:00 – 20:00 (ultima intrare 19:30) Muzeul de Istorie, Muzeul de Științele Naturii, Hanul Domnesc, Cetatea de Scaun și Muzeul de Istorie Siret: 10:00 – 24:00 (ultima intrare 23:30)

Eveniment special

La Cetatea de Scaun a Sucevei, începând cu ora 19:00, va avea loc un Recital instrumental susținut de Duo Ars Nova, un moment artistic care va îmbogăți atmosfera unică a uneia dintre cele mai importante fortificații medievale din Moldova.

„Noaptea Muzeelor” reprezintă o oportunitate excelentă pentru publicul larg de a redescoperi patrimoniul cultural și istoric al Bucovinei într-un cadru special, nocturn. Toate locațiile vor fi iluminate și pregătite pentru a oferi vizitatorilor o experiență memorabilă.

Intrarea este gratuită în intervalul 18:00 – 24:00 la toate obiectivele menționate, cu excepția Muzeului Satului Bucovinean, unde gratuitatea se aplică între orele 18:00 și 20:00.