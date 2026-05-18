Doi militari grav arși în explozia de la Botoșani, transferați de urgență de pe Aeroportul Suceava spre Belgia

Doi militari care au suferit arsuri grave în urma exploziei produse luni, 18 mai 2026, într-un poligon de distrugere a muniției de la marginea municipiului Botoșani, au fost transferați în regim de urgență la Spitalul Militar „Regina Maria Astrid” din Bruxelles, Belgia. Pacienții au plecat de pe Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava la bordul unei aeronave a Forțelor Aeriene Române.

Cei doi militari sunt intubați, ventilați mecanic și prezintă arsuri grave la nivelul căilor respiratorii superioare. După stabilizarea inițială la Unitatea de Primiri Urgențe – SMURD a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, s-a decis transferul imediat către un centru european specializat în tratarea marilor arși.

Pentru realizarea transferului, două Unități de Terapie Intensivă Mobilă ale UPU-SMURD și ISU Botoșani au transportat pacienții, sub escortă polițienească, pe ruta Botoșani – Suceava. La Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava, militarii au fost preluați de o aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată pentru misiuni medicale.

Asistența medicală pe durata zborului a fost asigurată de o echipă mixtă formată din doi medici și doi asistenți din cadrul UPU-SMURD București, alături de personal medical militar al Ministerului Apărării Naționale.

Misiunea complexă de evacuare medicală a fost posibilă prin efortul conjugat al Ministerului Afacerilor Interne (prin Departamentul pentru Situații de Urgență), Ministerului Sănătății și Ministerului Apărării Naționale.

„Acest transfer internațional demonstrează încă o dată capacitatea sistemului medical de urgență românesc de a gestiona cazuri grave prin cooperare interinstituțională rapidă și eficientă”, au precizat surse oficiale implicate în operațiune.

Starea pacienților este considerată gravă, iar evoluția lor va fi monitorizată permanent de echipa medicală belgiană după aterizare la Bruxelles.

Evenimentul de la Botoșani a mobilizat prompt forțele de intervenție, inclusiv echipaje SMURD, SAJ și CBRN, pentru gestionarea exploziei și a incendiului rezultat.