Conducerea Sindicatului Ambulanța Suceava, respinsă de Judecătoria Suceava

Judecătoria Suceava a respins, în cursul săptămânii trecute, cererea de validare a mandatelor conducerii Sindicatului Ambulanța Suceava. Decizia instanței survine după mai multe termene de judecată în care au fost solicitate completări ale documentației, cerere care în final nu a întrunit condițiile legale necesare pentru admitere.

Potrivit informațiilor din portalul instanțelor de judecată, instanța a constatat că documentele depuse nu îndeplineau cerințele legale, motiv pentru care cererea de validare a fost respinsă. Situația ridică întrebări privind modul în care conducerea sindicatului a gestionat procedura de validare a mandatelor.

Decizia vine la scurt timp după un episod tensionat generat de anunțul unui conflict colectiv de muncă lansat de Sindicatul Ambulanța Suceava. Acesta s-a încheiat cu scuze publice din partea liderilor sindicali, după negocieri cu conducerea Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava. Reprezentanții sindicatului au recunoscut în final că situațiile invocate nu se încadrau în prevederile legale ale unui conflict colectiv de muncă.

În acest context, conducerea Sindicatului Ambulanța Suceava traversează o perioadă delicată, atât din perspectivă juridică, cât și privind credibilitatea în fața membrilor și a opiniei publice.

Contactat telefonic, liderul sindical nu a răspuns pentru a comenta decizia Judecătoriei Suceava.