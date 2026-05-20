HITFEST Bucovina transformă Gura Humorului în capitala muzicii anilor ’80, ’90 și 2000

Parcul Ariniș din Gura Humorului va deveni, în perioada 7-9 august 2026, gazda unuia dintre cele mai așteptate evenimente ale verii în Bucovina: HITFEST Bucovina – un festival dedicat muzicii anilor ’80, ’90 și 2000.

Timp de trei zile, publicul va avea parte de concerte live cu artiști legendari, show-uri spectaculoase, dansatori, animatori, decoruri tematice, food court, zone de relaxare și activități pentru întreaga familie, inclusiv locuri de joacă pentru copii. Fiecare seară se va încheia cu un impresionant spectacol de artificii.

Headliner-ul festivalului este Haddaway, cunoscut pentru hitul iconic „What Is Love”, care va aduce pe scena din Bucovina energia anilor ’90. Alături de el vor urca pe scenă:

Fun Factory

L.A.

Georgiana Lobonț

Dony & Christian D

Provincialii

Ciro De Luca

Trupa RAO

Atmosfera va fi completată de DJ set-uri susținute de MC Stelisse, MC Deeix și MC Alyssia, care vor menține energia publicului între concerte.

Gazda oficială a festivalului va fi Liviu Vârciu, una dintre cele mai apreciate și longevive prezențe din showbiz-ul românesc.

„HITFEST Bucovina este mai mult decât un festival – este o întâlnire a generațiilor. Este locul unde vii cu gașca, cu familia sau cu prietenii cu care ai dansat pe hiturile acelor ani și creezi amintiri noi”, au transmis organizatorii.

Evenimentul promite o experiență completă, nostalgică și plină de energie, transformând Gura Humorului pentru trei zile în capitala muzicii de petrecere din anii ’80-2000.