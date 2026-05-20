Suceava, pe podium la Concursul Național „Pedagogia Matematicii": un Premiu I, un Premiu II și o Mențiune


Elevii Colegiului Național „Mihai Eminescu” Suceava au obținut rezultate excelente la etapa națională a Concursului „Pedagogia Matematicii”, desfășurată în perioada 15-17 mai 2026 la Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” din Târgu Mureș.

Lotul județului Suceava, format din 4 elevi și însoțit de prof. Măciucă Mary Mirabela, a revenit cu un Premiu I, un Premiu II și o Mențiune, toate acordate de Ministerul Educației și Cercetării.

Rezultatele obținute de elevii suceveni:

  • Premiul ITeleagă Teodora, clasa a XI-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava (prof. îndrumător: Măciucă Mary Mirabela)
  • Premiul IIBarbir Elena, clasa a IX-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava (prof. îndrumător: Guzu Maria)
  • MențiuneHoza Medeea, clasa a X-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava (prof. îndrumător: Măciucă Mary Mirabela)

Concursul Național „Pedagogia Matematicii” se adresează elevilor de la profilul pedagogic cu aptitudini deosebite la matematică și este inclus în Calendarul Concursurilor Naționale Școlare finanțate de Ministerul Educației și Cercetării.

„Felicitări sincere tuturor elevilor premianți, profesorilor îndrumători – Măciucă Mary Mirabela și Guzu Maria – precum și părinților pentru sprijinul acordat”, a transmis ISJ Suceava.


