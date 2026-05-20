Rebeca Ungurean, elevă a Colegiului „Ștefan cel Mare” Suceava, s-a calificat la Olimpiada Internațională de Biologie 2026

Eleva Ungurean Rebeca Lidia, din clasa a XII-a a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava, a reușit o performanță de excepție: s-a calificat în lotul României care va participa la Olimpiada Internațională de Biologie (IBO) 2026, ce se va desfășura la Vilnius, Lituania, în perioada 12-19 iulie 2026.

Rebeca este pasionată de biologie încă din gimnaziu, acumulând de-a lungul anilor numeroase premii și mențiuni la competițiile de profil. În acest an școlar, ea a obținut Premiul I la faza județeană a Olimpiadei Naționale de Biologie și o mențiune la etapa națională. După o selecție riguroasă desfășurată la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Rebeca s-a numărat printre cei 4 elevi care vor reprezenta România la cea mai prestigioasă competiție internațională de biologie.

Pregătirea elevei pentru probele teoretice și practice a fost realizată cu implicare și profesionalism de profesoara Gabriela Scutaru, de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, director al Centrului Județean de Excelență Suceava.

Lotul național va mai avea o ultimă etapă de pregătire intensivă la Cluj-Napoca, în perioada 8-13 iunie 2026.