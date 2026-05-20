CSU Suceava vrea victorie la Medgidia în meciul cu CSM Constanța pentru a încheia bine sezonul

CSU Suceava va juca ultimul meci al sezonului 2025/2026 joi, 21 mai, de la ora 17:30, pe terenul CSM Constanța, în Sala „Iftimie Ilisei”. Partida contează pentru etapa a 22-a a Ligii Naționale de handbal masculin.

Jucătorii și staff-ul tehnic sucevean abordează acest ultim meci cu dorința clară de a obține victoria și de a mulțumi suporterilor pentru susținerea din tot sezonul.

Adi Tîrzioru, experimentatul jucător al formației sucevene, a declarat: „Vrem să încheiem acest sezon cu o victorie pentru publicul nostru și să le mulțumim suporterilor pentru toată susținerea din acest sezon, care a fost unul foarte greu, cu puține meciuri acasă. O să dăm totul pe teren pentru a aduce cele două puncte acasă.”

Alexandru Bologa a subliniat: „Normal, mergem la victorie ca la fiecare meci. Ne dorim să luăm cele două puncte, pentru că este ultimul meci al sezonului și vrem să ne întoarcem bucuroși acasă cu toate punctele. Eu cred că a fost un an reușit.”

Antrenorul principal Bogdan Șoldănescu a vorbit despre parcursul echipei: „Da, ne dorim cu toții asta, să ne întoarcem cu punctele de la Constanța pentru a încununa un sezon care, cred eu, că a fost unul bun. Dacă la început ne făceam calcule să evităm barajul, mai ales prin plecările lui Darius Makaria și a lui Vencel Csog din vară, jucători care au fost importanți în angrenajul echipei, și mai ales după luna august, când am fost anunțați de către Leonard Ștefan că renunță la activitatea de sportiv profesionist, mi se părea un pic dificil. Dar am reușit să fim din nou în coasta echipelor cu pretenții. Am făcut jocuri bune împotriva lor în marea majoritate a timpului. Am reușit din nou să promovăm jucători tineri. Un Emi Șerban, care a apărut la primul lui an ca senior, cred că a făcut față rigorilor Ligii Naționale. Și ne dorim cu toții să încheiem acest sezon cu o victorie la Constanța. Pentru sezonul viitor ne propunem să creștem în primul rând ca joc. A mai trecut un an peste copiii noștri, vrem să vedem mai multă maturitate în joc și o exprimare din ce în ce mai bună, ca ușor-ușor să ne putem propune un obiectiv de cupe europene. Nu știu, probabil e un pic cam devreme pentru sezonul următor, dar cu siguranță în celălalt ce va urma acesta va fi obiectivul pentru noi.”