Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, dublu premiant la concursuri naționale de prestigiu

Elevii și profesorii Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava continuă să aducă performanțe de excepție pe plan național. În doar câteva zile, instituția a obținut două premii I la concursuri de mare prestigiu.

La Concursul Național de Interpretare Vocal-Instrumentală CANTIS, ediția a VI-a, desfășurat în perioada 11-17 mai 2026 la Iași, Corul VIVAT MUSICA al colegiului, dirijat de profesoara Iulia Buraciuc, a cucerit Premiul I.

De asemenea, la Concursul Național de Muzică de Cameră și Interpretare Pianistică „Gradus ad Parnassum”, organizat de Colegiul Național de Muzică „George Enescu” din București, eleva Andra Olteanu (clasa a XII-a) a obținut Premiul I.

Andra studiază pianul încă din clasa I, iar din clasa a V-a este coordonată de profesorul Johannes Raimund Onesciuc.