Analiză AEI: Taxa de 2 milioane de dolari pe navă prin Strâmtoarea Hormuz. Iranul transformă o arteră vitală a petrolului mondial în armă geopolitică

Iranul ar putea impune o taxă de până la 2 milioane de dolari pentru fiecare navă care traversează Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale planetei. Măsura, văzută inițial ca o simplă demonstrație de forță, riscă să declanșeze creșteri semnificative ale prețului petrolului și, implicit, al carburanților în România.

Potrivit analizei președintelui Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, taxa propriu-zisă ar adăuga doar aproximativ 1 dolar/baril, ceea ce s-ar traduce printr-o creștere directă minoră la pompă – circa 0,03 lei/litru. Însă impactul real nu vine din costul contabil, ci din percepția de risc.

„În momentul în care Iranul transformă Hormuzul într-un punct de taxare, traderii înțeleg că Teheranul poate decide cine trece, cine plătește și cine așteaptă. Asta schimbă complet percepția asupra securității energetice globale”, atrage atenția Dumitru Chisăliță.

Scenarii de impact asupra prețului carburanților în România:

Scenariu Creștere petrol (USD/baril) Creștere estimată la pompă (lei/litru) Doar taxa tehnică +1–2 +0,02–0,05 Tensiuni moderate +10–15 +0,30–0,70 Criză severă +30–50 +1–2

Strâmtoarea Hormuz transportă aproximativ o cincime din petrolul mondial și volume uriașe de gaze naturale lichefiate. Controlul asupra acestui punct strategic oferă Iranului o putere disproporționată față de dimensiunea sa economică.

„Taxa de 2 milioane de dolari nu este problema principală. Problema reală este că transformă Hormuzul într-un instrument politic și declanșează reacții speculative care pot scumpi petrolul mult peste costul real al taxei”, explică președintele Asociației Energia Inteligentă.

Creșterea primelor de asigurare maritimă, speculațiile pe piață și teama de eventuale restricționări ale traficului pot genera rapid efecte în lanț asupra prețurilor la pompă din întreaga Europă, inclusiv în România.

Analiza lui Dumitru Chisăliță subliniază un adevăr mai larg: în economie, adesea nu plătim pentru ceea ce s-a întâmplat, ci pentru ceea ce lumea se teme că s-ar putea întâmpla. O eventuală taxă la Hormuz ar putea deschide un precedent periculos, în care orice strâmtoare strategică devine armă geopolitică.