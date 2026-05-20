Medalie de aur și trei mențiuni pentru lotul Sucevei la etapa națională a Concursului „Adolf Haimovici”

Elevii din județul Suceava au obținut rezultate remarcabile la etapa națională a Concursului Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”, ediția a XXVIII-a, desfășurată în perioada 15-17 mai 2026 la Universitatea Tehnică „Grigore Asachi” din Iași.

Lotul Sucevei, format din 7 elevi și însoțit de prof. Ghelbere Mihaela de la Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc, a revenit cu o medalie de aur și trei mențiuni acordate de Ministerul Educației și Cercetării, plus premii oferite de Inspectoratul Școlar Județean Iași și Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial.

Rezultatele obținute de elevii suceveni:

Premiul I + Medalie de Aur

Pricop Cezar-Ștefan (clasa a IX-a, Secțiunea H2) – Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava (prof. îndrumător: Popescu Dan)

Mențiuni

Bedrule Teodora (clasa a XI-a, Secțiunea H1) – Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc (prof. îndrumător: Ghelbere Mihaela)

(clasa a XI-a, Secțiunea H1) – Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc (prof. îndrumător: Ghelbere Mihaela) Andronache Marius (clasa a XII-a, Secțiunea H1) – Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava (prof. îndrumător: Popescu Adelina)

(clasa a XII-a, Secțiunea H1) – Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava (prof. îndrumător: Popescu Adelina) Balan Evelin (clasa a X-a, Secțiunea H2) – Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava (prof. îndrumător: Cimpoeșu Marinela Cristina)

Aflat la cea de a XXVIII-a ediție, concursul de matematică este adresat elevilor de la unitățile de învățământ liceal, filiera tehnologică, toate profilurile și de la filiera teoretică, profil real, specializarea științe ale naturii. Concursul se organizează pe 2 secțiuni: secțiunea H1 – clasele IX-XII, filiera tehnologică, toate profilurile și specializările și secțiunea H2 – clasele IX-XII, filiera teoretică, profil real, specializarea științe ale naturii.

„Felicitări tuturor elevilor premianți, profesorilor îndrumători și părinților pentru implicarea și sprijinul constant!”, a transmis conducerea ISJ Suceava.