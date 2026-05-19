Bucovina, promovată cu succes la Târgul Internațional de Turism IMEX Frankfurt 2026

Consiliul Județean Suceava promovează activ destinația Bucovina la IMEX Frankfurt 2026, unul dintre cele mai prestigioase târguri internaționale dedicate turismului de afaceri, care se desfășoară în perioada 19–21 mai 2026 la Frankfurt, Germania.

Bucovina este prezentă în cadrul standului României (Hala 8, standul A400), organizat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Delegația suceveană, formată din reprezentanți ai Serviciului Turism din cadrul Consiliului Județean și ai Asociației „Produs în Bucovina”, prezintă oferta turistică autentică a regiunii profesioniștilor din industria turismului internațional, operatorilor de turism și potențialilor parteneri.

Participarea vine la doar câteva zile după ce județul Suceava a fost desemnat Județul Anului la Gala Destinația Anului 2026, cinci atracții sucevene obținând premii importante: Vatra Dornei (locul I – Stațiuni turistice), Cetatea de Scaun a Sucevei (locul II – Sanctuare ale istoriei), Complexul de Agrement Ariniș (locul II – Joacă și adrenalină), Ținutul Rarăului (locul II – Tărâmuri fermecate) și Ciocănești (locul II – Sate de poveste).

La standul Bucovinei, vizitatorii au ocazia să descopere și să deguste produse tradiționale oferite de branduri locale de referință – Păstrăvăria lui Andrei și Cămara Bucovinei. Un moment de atracție special este cea mai mare cobză din cetină de brad (aprox. 1,20 metri), realizată de chef Andrei Chirilă.

Prin materiale promoționale, hărți, broșuri și elemente vizuale de impact, Bucovina este promovată ca o destinație completă, ce îmbină patrimoniul UNESCO, peisaje naturale de excepție, ospitalitate autentică și gastronomie tradițională.

„Prezența la IMEX Frankfurt 2026 consolidează eforturile de promovare internațională a Bucovinei și contribuie la atragerea de noi turiști și parteneriate strategice pe piețele externe”, au precizat reprezentanții Consiliului Județean Suceava.