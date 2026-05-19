Deținătorii Champions League, Nova Vita Târgu Mureș, pentru a doua oară consecutiv campioni la Cupa Aqua Carpatica

Stațiunea Vatra Dornei a devenit, în perioada 15-17 mai, epicentrul minifotbalului românesc, odată cu desfășurarea celei de-a XIII-a ediții a Cupei Aqua Carpatica, competiție organizată pe stadionul Yanis și dedicată memoriei regretatului om de afaceri Stelian Chiforescu, inițiatorul acestui turneu în anul 2013.

La startul competiției s-au aliniat echipe din întreaga țară, dar și reprezentanta campionatului din Marea Britanie, Bucovina Bădeuți UK, toate luptând pentru marele premiu de 20.000 de lei oferit de organizatori. Locul al doilea a fost recompensat cu 8.000 de lei, iar ocupanta poziției a treia a primit 4.000 de lei.

După trei zile de meciuri spectaculoase și dueluri extrem de disputate, semifinalele au adus față în față echipele Nova Vita Târgu Mureș și ACS Arsenal Iași 2021, 3-0, respectiv ASC Ivacec Vaslui și Boca Juniors București, 2-2 (3-2 la penaltyuri).

Finalele s-au disputat duminică după-amiază, în prezența unui public numeros. În finala mică, Boca Juniors București a învins ACS Arsenal Iași 2021 cu scorul de 9-8 după loviturile de departajare, după ce la finalul timpului regulamentar scorul fusese egal, 2-2.

Marea finală le-a opus pe Nova Vita Târgu Mureș, campioana en-titre și ASC Ivacec Vaslui, una dintre surprizele acestei ediții. Experiența și valoarea echipei din Târgu Mureș și-au spus din nou cuvântul, Nova Vita impunându-se cu scorul de 3-1 și reușind să câștige pentru al doilea an consecutiv Cupa Aqua Carpatica. Golurile au fost marcate de Moț, Șuteu și Ferenc, respectiv Popa. Nova Vita Târgu Mureș este deținătoarea ultimelor două titluri naționale, dar și a Champions League, trofeu alături de care au venit însoțiți la Vatra Dornei și pe care l-au arătat publicului, înaintea primului meci de vineri.

Clasamentul final al competiției a fost următorul:

1. Nova Vita Târgu Mureș

2. ASC Ivacec Vaslui

3. Boca Juniors București

4. ACS Arsenal Iași 2021

Premiul Fair Play, în valoare de 2.000 de lei, a fost câștigat de Bucovina Bădeuți UK, echipa care a acumulat cele mai puține cartonașe galbene pe parcursul turneului.

Titlul de golgheter al competiției a fost împărțit de Rareș Șuteu (Nova Vita Târgu Mureș) și Răzvan Andronic (Lion Cubs Cluj-Napoca), fiecare cu câte cinci goluri marcate. Cel mai bun portar al turneului a fost desemnat Alexandru Bratu, de la Boca Juniors București, iar titlul de cel mai bun jucător i-a revenit lui Andrei Balea, de la Nova Vita Târgu Mureș.

Lovitura de început a finalei mari a fost dată de Doina Chiforescu, soția regretatului Stelian Chiforescu, într-un moment încărcat de emoție, desfășurat chiar în luna în care s-au împlinit șase ani de la dispariția prematură a celui care a fost unul dintre cei mai apreciați susținători ai sportului și proiectelor dedicate tinerilor și comunității locale.

Înaintea finalei s-a păstrat și un moment de reculegere în memoria lui Stelian Chiforescu, iar imnul României a fost interpretat de frații Ciprian și Ștefania Cojocaru, îmbrăcați în costume populare. Cele două finaliste au fost însoțite la intrarea pe teren de copiii fotbaliști de la CSM Dorna, coordonați de profesorii Mihai Vizitiu și Ionel Nemeș.

Festivitatea de premiere a reunit numeroși apropiați și colaboratori ai regretatului om de afaceri, printre care secretarul de stat Angelica Fădor, vicepreședintele Aqua Carpatica, Oana Hrițcu, primarul municipiului Vatra Dornei, Marius Rîpan, precum și Daniel Pasat, Bogdan Cruceanu, toâi oferind cupele, medaliile și premiile alături de Doina și Adrian Chiforescu.

Înaintea festivității de premiere, felicitări tuturor participanților și câștigătorilor au fost adresate de către directorul competiției, inimosul Remus Cîrlan, cel care a și acreditat competiția în cadrul Federației Române de Minifotbal, secretarul de stat Angelica Fădor și de primarul municipiului Vatra Dornei, Marius Rîpan, cei doi evocând totodată personalitatea regretatului om de afaceri Stelian Chiforescu, inițiatorul competiției, precum și implicarea acestuia în numeroase proiecte dedicate comunității locale, sportului, tinerilor și mișcării în aer liber.

Cuvântul oficial din partea organizatorilor și sponsorilor a fost transmis de Oana Hrițcu, vicepreședinte Aqua Carpatica, care și-a exprimat bucuria pentru faptul că partenerul de hidratare al competiției a reușit să creeze la Vatra Dornei o adevărată emulație în jurul minifotbalului și al sportului de masă: „Ne bucurăm să vedem că, an de an, această competiție crește și reușește să aducă la Vatra Dornei echipe valoroase și foarte mulți iubitori ai sportului. Este important că tinerii sunt în continuare atrași de mișcare, de competiție și de activitățile desfășurate în aer liber, iar Aqua Carpatica va rămâne un partener de nădejde al acestor proiecte dedicate comunității și sportului”, a declarat Oana Hrițcu.

În cadrul ceremoniei, Adrian Chiforescu, fiul regretatului Stelian Chiforescu și export brand manager Aqua Carpatica, a transmis un mesaj de apreciere tuturor participanților: „Îi felicit din suflet pe câștigătorii acestei ediții și le mulțumesc tuturor echipelor participante pentru sportivitate, fair-play și nivelul ridicat al jocului demonstrat pe parcursul întregii competiții. Ne-am simțit minunat la Baza Sportivă Yanis și îi adresez toate mulțumirile noastre dlui Ionică Spânache pentru implicarea permenentă, încă de la prima ediție a competiției. Cupa Aqua Carpatica a devenit, în timp, mai mult decât un turneu de minifotbal – este o comunitate construită în jurul respectului, prieteniei și pasiunii pentru sport, valori în care tatăl meu a crezut permanent.

Totodată, doresc să îmi exprim recunoștința față de domnul Jean Valvis, președintele Carpathian Springs, principalul finanțator al acestei competiții și unul dintre colaboratorii apropiați ai tatălui meu, Stelian Chiforescu. Sprijinul constant oferit acestui proiect a făcut posibilă continuitatea și dezvoltarea turneului.

Ne bucurăm că și în acest an competiția a fost un succes și le spunem tuturor echipelor: la bună revedere și mult succes până la ediția a XIV-a a Cupei Aqua Carpatica.”

Festivitatea finală fost prezentată de Doru Bighiu, de la OrionMedia, cel care a fost gazda tuturor celor 13 ediții ale ceremoniei de premiere ale Cupei Aqua Carpatica.

Arbitrajul turneului a fost asigurat de Daniel Mirea, Cezar Ionescu, Ionuț Cojocaru și Sebastian Captan, nume cunoscute în arbitrajul românesc și european de minifotbal.