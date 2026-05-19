Medic specialist ortopedie-traumatologie la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, arestat preventiv pentru 30 de zile pentru luare de mită în formă continuată



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Tribunalul Suceava a dispus, marți, 19 mai 2026, arestarea preventivă pentru 30 de zile a medicului specialist ortopedie-traumatologie Hăinișteanu Dumitru Titi, cercetat pentru luare de mită în formă continuată.

Judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava și a dispus arestarea preventivă a inculpatului începând cu data de 19 mai 2026 până la 17 iunie 2026, inclusiv. Tribunalul a respins cererea apărării de înlocuire a măsurii cu controlul judiciar sau arestul la domiciliu.

Potrivit anchetei, medicul ar fi pretins și primit, în mai și august 2025, suma de 1.500 lei de la un pacient pentru efectuarea unor intervenții chirurgicale. De asemenea, în perioada 9 martie – 18 mai 2026, ar fi primit în mod repetat sume de bani (între 50 și 200 lei) sau alte foloase (bunuri alimentare și nealimentare) de la 61 de pacienți sau aparținători ai acestora, în legătură cu îndeplinirea actelor medicale din atribuțiile sale de serviciu.

Cel de-al doilea medic implicat în dosar, medic primar ortopedie-traumatologie, a fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de luare de mită (art. 289 Cod Penal, raportat la Legea nr. 78/2000), atât în formă simplă, cât și în formă continuată.

Dosarul penal a fost instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Suceava.

Minuta instanței: Admite propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava formulată în dosarul nr. 254/135/P/2025 și, în consecință: În temeiul art. 226 Cod procedură penală, art. 202 alin. 1, 2, 3 şi 4 lit. e Cod procedură penală rap. la art. 223 alin. 2 Cod procedură penală, dispune arestarea preventivă a inculpatului HĂINIȘTEANU DUMITRU TITI, în prezent aflat în stare de reţinere în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul IPJ Suceava, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, prev. de art. 289 alin. 1 C.p. (cu referire la fapta sesizată de numitul Hofbauer Mihai) și luare de mită în formă continuată, prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78 din 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (61 de acte materiale comise în perioada 09.03.2026 – 17.04.2026, 02.05.2026 ?i 18.05.2026), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 19.05.2026 până la data de 17.06.2026, inclusiv. În baza art. 230 Cod procedură penală dispune emiterea mandatului de arestare preventivă pe numele inculpatului HĂINIȘTEANU DUMITRU TITI. În temeiul art. 227 alin. 2 Cod procedură penală respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de inculpatul HĂINIȘTEANU DUMITRU TITI, prin apărător ales, vizând luarea măsurii preventive a controlului judiciar sau cea a arestului la domiciliu. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru inculpat şi de la comunicare pentru procuror. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 19.05.2026, ora 15:40.

Document: Încheiere de dezînvestire 76/2026 19.05.2026