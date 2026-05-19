„Dinți sănătoși, copii sănătoși” – Consiliul Județean Suceava finalizează un proiect de peste 1 milion de lei pentru sănătatea orală a copiilor

Consiliul Județean Suceava a organizat marți, 19 mai 2026, la Auditorium „Joseph Schmidt” al Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, evenimentul public de informare și încheiere a proiectului „Dinți sănătoși, copii sănătoși” (cod SMIS 331770). Inițiativa a vizat îmbunătățirea accesului copiilor din județ, inclusiv a celor cu nevoi speciale, la servicii stomatologice moderne și de calitate.

Proiectul a fost implementat de Consiliul Județean Suceava în parteneriat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava și a fost finanțat prin Programul Sănătate 2021–2027. În cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele obținute, investițiile realizate și impactul estimat asupra comunității, urmate de vizitarea noului cabinet stomatologic pediatric din cadrul Ambulatoriului spitalului.

Obiectivul principal al proiectului a fost înființarea și dotarea unui cabinet de asistență medicală stomatologică pediatrică modern, adaptat nevoilor copiilor. Cabinetul este echipat cu aparatură de ultimă generație, oferind condiții sigure, prietenoase și adecvate tratamentelor pediatrice. Se estimează că va deservi aproximativ 6.580 de copii pe an, punând accent pe prevenție, diagnostic precoce și educație sanitară.

Valoarea totală a proiectului este de 1.011.251,13 lei, din care:

85% fonduri europene nerambursabile (FEDR) – 859.563,46 lei

13% buget național – 131.462,64 lei

buget național – 131.462,64 lei 2% contribuție proprie – 20.225,03 lei

Perioada de implementare a fost de 16 luni, între 5 februarie 2025 și 4 iunie 2026.

„Sănătatea orală este esențială pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor. Afecțiunile dentare netratate pot afecta alimentația, somnul, performanța școlară și starea emoțională. Prin acest proiect oferim acces la servicii medicale de specialitate la standarde europene”, au subliniat reprezentanții Consiliului Județean Suceava.