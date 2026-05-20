Informare meteo de instabilitate atmosferică accentuată. Cod galben de vânt puternic până diseară

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică valabilă până sâmbătă 23 mai, ora 10:00, care anunță perioade cu instabilitate atmosferică în special în jumătatea de est a țării.



Potrivit ANM, în intervalul 20 mai (ora 10) – 23 mai (ora 10) vor fi averse torențiale însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat căderi de grindină. Cantitățile de precipitații vor fi însemnate: 20-30 l/mp în intervale scurte de timp sau prin acumulare, iar izolat peste 40-50 l/mp.

Cod galben de vânt

Miercuri, 20 mai, între orele 10:00 și 22:00, este în vigoare un cod galben de intensificări ale vântului în Moldova, Nordul Dobrogei

Estul și nord-estul Munteniei.

Vitezele vântului vor atinge 50-65 km/h în aceste regiuni.

În intervalul mai larg al informării, vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi și vineri și în vestul și centrul țării, cu viteze generale de 45-55 km/h. La munte, în zonele înalte, rafalele vor ajunge la 60-90 km/h.