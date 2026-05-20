Femeie din Suceava, înșelată cu 1.400 lei de bărbați care s-au dat drept lucrători de la asociația de proprietari



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată marți seară, 19 mai 2026, după ce o femeie de 60 de ani a fost înșelată de cinci persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai asociației de proprietari veniți să execute lucrări de renovare.

Potrivit sesizării, în jurul orei 18:00, cele cinci persoane s-au prezentat la locuința femeii și au declarat că vin să efectueze lucrări de renovare interioară și izolare exterioară a blocului. Femeia le-a permis accesul în apartament, unde bărbații au executat câteva lucrări minore: au răzuit și au dat cu glet tavanul băii și glaful exterior al geamului de la sufragerie.

După efectuarea lucrărilor, aceștia i-au solicitat femeii suma de 3.000 lei. Deoarece aceasta a precizat că nu dispune de întreaga sumă, bărbații au acceptat și au luat 1.400 lei, după care au părăsit locuința.

Abia după ce și-a contactat telefonic fiica, femeia și-a dat seama că a fost înșelată. Prejudiciul creat a fost evaluat la 1.400 lei.

Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, faptă prevăzută și pedepsită de art. 244 alin. (1) din Codul Penal.

Poliția recomandă cetățenilor să manifeste maximă prudență atunci când persoane necunoscute se prezintă la domiciliu sub diverse pretexte (renovări, verificări, lucrări etc.) și să solicite în prealabil documente de identificare sau să contacteze asociația de proprietari pentru confirmare.