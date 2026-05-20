Lucrări de întreținere la pasajul CF de pe DN17 din Păltinoasa: restricții de trafic între Suceava și Gura Humorului în perioada 25-29 mai


Sucursala Regională CF Iași anunță că în perioada 25 – 29 mai 2026, Secția de Întreținere Linii Suceava va executa lucrări de întreținere la pasajul feroviar amplasat pe DN17 (km 225+022), în zona localității Păltinoasa.

Lucrările se vor desfășura astfel:

  • Zilnic, în intervalul 25-29 mai 2026: închidere pe un sens de circulație, cu trafic alternant dirijat prin indicatoare. Circulația se va desfășura simultan în ambele sensuri pe drum îngustat.
  • 27 și 28 mai 2026: închidere totală a circulației pe DN17 între orele 01:00 – 03:00.

Primăria comunei Păltinoasa a aprobat o rută ocolitoare prin localitate, pe DC27, valabilă pentru vehiculele cu masă totală maximă autorizată sub 7,5 tone și pentru vehiculele cu regim special.

Lucrările se execută în regim de urgență, conform avizelor obținute de la Inspectoratul de Poliție Județean Suceava și Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași. Echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor cât mai rapid.


