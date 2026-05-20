Acțiune de amploare a poliției în zona Salcea, Dumbrăveni și Siminicea: amenzi de aproape 40.000 lei într-o singură zi

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Salcea, sprijiniți de efective din cadrul Serviciului Rutier, Serviciului Județean Poliție Transporturi, Serviciului Ordine Publică și Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, au desfășurat marți, 19 mai 2026, o amplă acțiune de prevenire a infracționalității stradale, asigurare a siguranței rutiere și verificare a respectării legislației la unitățile de alimentație publică și sistemele de securitate privată.

Acțiunea s-a desfășurat în intervalul 07:00 – 16:00 pe raza orașului Salcea, a comunelor Dumbrăveni și Siminicea, precum și în zona Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava, în cooperare cu reprezentanți ai Registrului Auto Român Suceava.

Rezultatele acțiunii:

116 sancțiuni contravenționale aplicate, în valoare totală de 39.705 lei

aplicate, în valoare totală de 230 persoane legitimate

202 vehicule controlate

73 conducători auto testați cu aparatul etilotest

6 certificate de înmatriculare retrase, 1 permis de conducere și un set de plăcuțe cu numere de înmatriculare

Exemple semnificative:

Pe raza comunei Dumbrăveni, polițiștii au verificat o societate comercială și au constatat că administratorul acesteia nu a implementat măsurile de securitate prevăzute în analiza de risc. Drept urmare, a fost sancționat cu amendă în valoare de 4.000 lei, conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor.

De asemenea, la două unități de alimentație publică din aceeași localitate au fost aplicate amenzi în valoare totală de 9.000 lei pentru încălcarea prevederilor O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale. Polițiștii au confiscat și suma de 171 lei.

Acțiunea face parte din măsurile preventive dispuse la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava pentru creșterea siguranței cetățenilor și combaterea faptelor de natură economică și rutieră.