Primăria Suceava predă amplasamentul pentru noua parcare de la Sala Polivalentă. Investiție din fonduri proprii, cu finalizare până la sfârșitul anului

Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a predat oficial amplasamentul pentru realizarea parcării multifuncționale aferente Sălii Polivalente. Lucrările vor începe în perioada imediat următoare și vor fi finanțate integral din bugetul local.

Investiția este realizată exclusiv din fonduri proprii ale municipiului și este programată să fie finalizată până la sfârșitul anului 2026, a anunțat Primăria Suceava.

Aflat recent la Suceava, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a evitat să avanseze un termen pentru darea în folosință a Sălii Polivalente arătând că mai sunt lucrări pe care trebuie să le execute Primăria Suceava.

El a spus că din punct de vedere al CNI, lucrările au fost finalizate 99 la sută.

Consiliul Local Suceava a aprobat în februarie 2025 hotărârea pentru amenajarea parcărilor și a zonelor exterioare ale Sălii Polivalente cu 5000 de locuri.

Parcarea va fi structurată astfel:

Zona din fața sălii destinată sportivilor, autocarelor și spectatorilor VIP: 62 locuri de parcare pentru autoturisme, 4 locuri pentru persoane cu dizabilități și 4 locuri pentru autocare;

Zona din spatele sălii destinată spectatorilor obișnuiți: 712 locuri de parcare pentru autoturisme și 28 locuri pentru persoane cu dizabilități.

În total, parcarea va avea 806 locuri pentru autoturisme și 4 locuri pentru autocare.

Lucrările incluse în proiect:

Amenajarea insulelor și a spațiilor verzi;

Asigurarea sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale;

Instalarea rețelelor de iluminat public și supraveghere video;

Montarea mobilierului urban (bănci, coșuri de gunoi);

Montarea catargelor pentru steagurile țărilor membre UE.

Valoarea totală a investiției, potrivit hotărârii adoptate în februarie 2025 este de 16.781.902,89 lei, din care 14.014.947,55 lei reprezintă costurile pentru construcții și montaj. Durata de execuție a lucrărilor este estimată la 7 luni.