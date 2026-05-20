Acces strict reglementat la meciul Cetatea 1932 Suceava – Sepsi 2. Porțile stadionului Areni se deschid la ora 16:00



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În vederea bunei desfășurări a partidei Cetatea 1932 Suceava – Sepsi 2, programată sâmbătă, 23 mai 2026, ora 18:00, pe Stadionul Areni, organizatorii, în colaborare cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava, au stabilit un plan riguros de acces pentru spectatori.

Astfel, accesul pe stadion se va face după următorul regulament:

Poarta 1 – acces exclusiv pentru spectatorii de la Tribuna 1 și Peluză

– acces exclusiv pentru spectatorii de la și Poarta 2 – acces exclusiv pentru spectatorii de la Tribuna 2

– acces exclusiv pentru spectatorii de la Poarta 3 – acces exclusiv pentru galerie

– acces exclusiv pentru Poarta 4 (situată sub Tribuna Oficială) – acces exclusiv pe bază de invitație (digitală sau fizică)

Tribuna Oficială și scaunele din fața acesteia sunt rezervate strict pentru invitați.

Porțile stadionului Areni vor fi deschise începând cu ora 16:00.

Reguli importante:

Este permis accesul cu băuturi non-alcoolice doar în sticle de maximum 0,5 litri , fără capac.

doar în sticle de maximum , fără capac. Este strict interzis accesul cu băuturi alcoolice, precum și accesul persoanelor aflate în stare de ebrietate.

Organizatorii și forțele de ordine fac apel la suporteri să respecte regulile stabilite, să vină din timp la stadion și să contribuie la desfășurarea în bune condiții a meciului, într-un climat de fair-play și siguranță.