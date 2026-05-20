Școala de vară francofonă, ediția a VII-a, revine la Suceava: „Parlons le français en vacances!”

Alianța Franceză din Suceava, în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Primăria Municipiului Suceava și Muzeul Național al Bucovinei, organizează cea de-a VII-a ediție a Școlii de vară francofone, sub genericul „Parlons le français en vacances!”.

Evenimentul se va desfășura în două serii:

Seria 1 : 29 iunie – 10 iulie 2026

: 29 iunie – 10 iulie 2026 Seria 2: 13 – 24 iulie 2026

Școala de vară francofonă își propune să promoveze învățarea limbii franceze într-un mod interactiv și plăcut, prin ateliere de conversație, activități recreative, educative și sportive, precum și prin dialog intercultural. Programul este destinat copiilor și tinerilor dornici să își perfecționeze cunoștințele de franceză într-o atmosferă relaxată de vacanță.

La această ediție vor fi prezenți doi nativi francofoni și o echipă de voluntari entuziaști. Atelierele de conversație vor fi susținute de profesori români și francofoni cu experiență, care vor ajuta participanții să descopere și să aprofundeze limba franceză prin metode ludice și interactive.

Activitățile se vor desfășura la Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava și la sediul Alianței Franceze (Str. Ștefan cel Mare nr. 50), iar activitățile recreative vor avea loc în spațiile puse la dispoziție de parteneri.

Înscrierile se fac în perioada 20 mai – 15 iunie 2026. Pentru informații suplimentare, cei interesați pot contacta Alianța Franceză Suceava la telefon 0737 784 074 (între orele 13:30 – 18:30) sau pe e-mail: [email protected].