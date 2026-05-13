Wokfull sărbătorește un an în Suceava cu 3 zile de oferte și experiențe „bizar de bune”

Wokfull marchează împlinirea unui an de la deschidere printr-un weekend aniversar organizat în perioada 15-17 mai în Iulius Mall Suceava, unde publicul este invitat să descopere oferte speciale, activări interactive și momente dedicate comunității locale.

Pe parcursul celor trei zile, clienții beneficiază de promoții construite în jurul unora dintre cele mai emblematice preparate ale brandului. Vineri, 15 mai, oferta 1+1 gratis se aplică produsului „Cheesy Crispy”, iar sâmbătă, 16 mai, produsului „Orange Chicken Noodles”. Duminică, 17 mai, orice preparat Wokfull comandat este însoțit de o băutură răcoritoare oferită gratuit.

Punctul central al evenimentului îl reprezintă întâlnirea cu influencerii George Măriuță și Marian Măriuță, invitați speciali ai evenimentului, sâmbătă între orele 15:30 – 19:30. Aceștia vor fi prezenți la Wokfull pentru o sesiune de meet & greet, unde vizitatorii pot interacționa direct, pot face fotografii și pot lua parte la o cină aniversară organizată chiar în fața locației. Mai multe mese vor fi unite și transformate într-un spațiu convivial, formând un cadru care marchează simbolic primul an Wokfull în Suceava.

În paralel, pe toată durata weekendului, vizitatorii Iulius Mall Suceava vor putea participa la activări interactive desfășurate în diferite zone ale mall-ului. Echipele Wokfull vor provoca publicul la jocuri și întrebări spontane, iar cei care acceptă pot câștiga premii în produse pe loc.

Astfel, Wokfull marchează primul an în Suceava printr-un weekend care aduce împreună gustul, energia și comunitatea, sub semnătura care reflectă esența brandului: „bizar de bun”.