Accident în Zamca: O șoferiță de 20 de ani nu a cedat trecerea și a fost acroșată de mașina unei șoferițe de 23 de ani

Un accident rutier s-a produs marți, 12 mai 2026, în jurul orei 08:30, la intersecția străzii Zamca cu strada Mărășești, în zona sensului giratoriu.

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor, o tânără de 20 de ani, din comuna Ipotești, care conducea un autoturism marca Toyota, nu a respectat semnificația indicatorului „Cedează trecerea” și a pătruns în intersecție fără să se asigure. În urma manevrei, autoturismul a fost acroșat de un alt autoturism marca Volkswagen, condus regulamentar de o tânără de 23 de ani.

În urma impactului, conducătoarea autoturismului VW a suferit vătămări corporale ușoare, fiind diagnosticată cu traumatism și escoriații la antebrațul drept.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.