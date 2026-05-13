Accident în Zamca: O șoferiță de 20 de ani nu a cedat trecerea și a fost acroșată de mașina unei șoferițe de 23 de ani


Un accident rutier s-a produs marți, 12 mai 2026, în jurul orei 08:30, la intersecția străzii Zamca cu strada Mărășești, în zona sensului giratoriu.

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor, o tânără de 20 de ani, din comuna Ipotești, care conducea un autoturism marca Toyota, nu a respectat semnificația indicatorului „Cedează trecerea” și a pătruns în intersecție fără să se asigure. În urma manevrei, autoturismul a fost acroșat de un alt autoturism marca Volkswagen, condus regulamentar de o tânără de 23 de ani.

În urma impactului, conducătoarea autoturismului VW a suferit vătămări corporale ușoare, fiind diagnosticată cu traumatism și escoriații la antebrațul drept.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.


newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
