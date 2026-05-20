Gheorghe Șoldan anunță înființarea unui mare parc industrial în Suceava cu fonduri europene

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat, miercuri, demararea procedurilor pentru realizarea unuia dintre cele mai mari parcuri industriale din Moldova, care va genera locuri de muncă bine plătite și va atrage investitori români și străini.

„Asta am promis, asta vom face. Construim cu fonduri europene unul dintre cele mai mari parcuri industriale din Moldova, care va genera locuri de muncă bine plătite”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Potrivit președintelui CJ Suceava, autoritățile județene au identificat deja un teren de câteva zeci de hectare în zona BioEnergy Suceava, pe care urmează să îl preia în administrare. Terenul beneficiază de utilități, acces direct la drum județean, infrastructură feroviară, precum și legături rapide cu Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava și cu viitoarea Autostradă A7.

„În paralel, avem deja discuții cu investitori români și străini interesați să dezvolte afaceri în județul Suceava, într-un parc industrial cu acces rapid la autostradă, aeroport și transport feroviar. Vom crea facilitățile necesare pentru ca tot mai multe companii să investească aici și să contribuie la dezvoltarea județului”, a precizat Gheorghe Șoldan.

Noul parc industrial va reprezenta un proiect strategic de dezvoltare economică, urmând să atragă investiții productive și să creeze noi oportunități de angajare pentru suceveni. Finanțarea va fi asigurată în principal din fonduri europene, prin accesarea programelor dedicate dezvoltării infrastructurii de afaceri.

Prin acest demers, Consiliul Județean Suceava își propune să consolideze poziția județului ca pol de atracție pentru investiții în nord-estul României, valorificând avantajele geografice și infrastructurale ale zonei.