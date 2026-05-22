Primăria Suceava actualizează tarifele de chirie pentru locuințele sociale și de serviciu, garaje, curți și grădini



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primarul Vasile Rîmbu a inițiat un proiect de hotărâre privind actualizarea chiriilor practicate pentru locuințele care aparțin domeniului public sau privat al municipiului Suceava, locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați.

Potrivit referatului de aprobare, noile tarife de bază lunar al chiriei (lei/m²) vor fi aplicate conform Hotărârii Guvernului nr. 193/2026, atât pentru contractele în derulare, cât și pentru cele noi. Actualizarea se realizează ținând cont de rata anuală a inflației și de prevederile legale privind protecția chiriașilor (O.G. nr. 40/1999).

Noile tarife de bază propuse:

Suprafața locuibilă: 2,02161 lei/m²

Suprafața antreului, tindei, verandei, culoarului, bucătăriei, chicinetei etc.: 0,81827 lei/m²

Suprafața teraselor, pivnițelor, boxelor, logiilor, spălătoriilor etc.: 0,45727 lei/m²

Suprafața garajelor: 3,05649 lei/m²

Suprafața dotărilor speciale (piscină, saună, seră, cramă etc.): 3,05649 lei/m²

Curți și grădini aferente: 0,09627 lei/m²

Prin acest proiect, Primăria Suceava urmărește asigurarea continuității contractelor de închiriere, fără a aduce atingere nevoilor locative ale chiriașilor, și respectarea obligațiilor legale privind gestionarea fondului locativ public.

Proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii și aprobării în cadrul ședinței din 28 mai a Consiliului Local al Municipiului Suceava.

Primarul a subliniat că actualizarea tarifelor este obligatorie și se aplică uniform pentru toate imobilele cu destinație de locuință aflate în proprietatea sau administrarea unității administrativ-teritoriale.