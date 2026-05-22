Vicepreședintele PSD Rădăuți, consilierul Romeo Galan, cere transparență și consultare reală pentru proiectele de blocuri: Rădăuți nu poate fi condus împotriva oamenilor



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Vicepreședintele PSD Rădăuți și consilier local, Romeo Galan, a atras atenția asupra nemulțumirilor tot mai mari ale locuitorilor față de proiectele de construcție a blocurilor în cartierele de case, cerând o abordare mai responsabilă și transparentă din partea administrației locale.

„În ultimele zile, reacțiile puternice venite din partea cetățenilor arată un lucru simplu: administrația locală a rupt legătura cu realitatea de zi cu zi a oamenilor”, a declarat Romeo Galan.

El subliniază că familii care au construit o viață într-un cartier liniștit află, aproape peste noapte, că lângă curtea lor pot apărea construcții masive, fără infrastructură adaptată, fără locuri suficiente de parcare, fără soluții pentru trafic și fără un dialog real cu comunitatea.

„Oamenii nu sunt împotriva dezvoltării. Sunt împotriva haosului. Un oraș nu se construiește doar pentru investitori și statistici de imagine. Un oraș se construiește pentru cei care trăiesc în el zi de zi”, a afirmat consilierul PSD.

Romeo Galan consideră că atunci când cetățenii spun că nu mai au încredere că vocea lor contează, problema nu mai este doar urbanistică, ci devine una de administrație și de respect față de comunitate.

PSD Rădăuți susține ferm:

Transparență reală înaintea aprobării proiectelor;

Consultarea efectivă a locuitorilor;

Reguli urbanistice clare și aplicate egal pentru toți;

Dezvoltare echilibrată, nu improvizație administrativă.

„Un oraș modern nu înseamnă să construiești cât mai mult între oameni. Înseamnă să construiești cu responsabilitate și cu respect pentru comunitate. Rădăuțenii merită să fie ascultați înainte ca deciziile să fie luate. Nu după”, a concluzionat Romeo Galan.