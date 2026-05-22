Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, reconfirmat „Școală de Chimie” la nivel național

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți și-a reconfirmat cu succes statutul de „Școală de Chimie”, titlu acordat de Facultatea de Chimie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, după performanțele excepționale obținute la etapa națională a Concursului Național de Chimie „Magda Petrovanu”, ediția a XV-a.

Anul acesta, elevii colegiului au adus un palmares impresionant: 1 Premiu de Excelență, 2 Premii I, 1 Premiu II, 7 Premii III și 4 Mențiuni, reconfirmând tradiția de excelență în laboratoarele de chimie ale liceului.

Echipa de performeri a colegiului:

Premiul de Excelență

Simotă Ioan (clasa a IX-a C) – prof. coordonator Silvia Bulgariu

Premiile I

Bibicu Andrada-Izabela (clasa a IX-a D) – prof. Silvia Bulgariu

(clasa a IX-a D) – prof. Silvia Bulgariu Caciur Ștefan Ionuț (clasa a IX-a D) – prof. Silvia Bulgariu

Premiul II

Moțco Maria (clasa a IX-a C) – prof. Silvia Bulgariu

Premiile III

Strugari Iulian-Vasile , Ianuș Vlad Cristian , Filimon Mihaela , Filimon Anamaria – prof. Silvia Bulgariu

, , , – prof. Silvia Bulgariu Juravle Ruth Remalia, Ioneac Sanda-Maria, Galan Gabriel – prof. Constantin Ichim

Mențiuni

Bodnar Diana , Cârmaciu Bianca Elena , Florea David – prof. Silvia Bulgariu

, , – prof. Silvia Bulgariu Cojocariu Sabina – prof. Constantin Ichim

„Această distincție de elită reconfirmă munca susținută, pasiunea și profesionalismul din laboratoarele colegiului. Tradiția performanței continuă de la un an la altul”, au transmis reprezentanții liceului.

Conducerea colegiului a transmis felicitări sincere tuturor elevilor olimpici, profesorilor coordonatori Silvia Bulgariu și Constantin Ichim pentru acest succes de prestigiu care plasează din nou liceul rădăuțean în topul performanței la Chimie pe plan național.