Primăria Suceava începe emiterea abonamentelor de parcare pentru riverani începând de vineri

Primăria Municipiului Suceava informează că, începând cu data de 22 mai 2026, va demara emiterea abonamentelor de parcare destinate riveranilor, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 39/2025.

Abonamentele vor fi disponibile pentru următoarele zone:

Zona La Bazin – str. Alexandru cel Bun, str. Doamna Maria Voichița

– str. Alexandru cel Bun, str. Doamna Maria Voichița Zona Ștefan Tomșa – str. Ștefan Tomșa

– str. Ștefan Tomșa Zona Tipografiei – str. Tipografiei, str. Eudoxiu Hurmuzachi, str. Ștefan Dracinschi

– str. Tipografiei, str. Eudoxiu Hurmuzachi, str. Ștefan Dracinschi Zona Mitropoliei – str. Mitropoliei, str. Ion Vodă Viteazu

Harta completă a locurilor de parcare din municipiul Suceava poate fi consultată online pe platforma parcari.primariasv.ro.

Pentru obținerea abonamentului, solicitanții trebuie să prezinte următoarele documente:

Cartea de identitate, cu domiciliul stabil sau reședința pe strada respectivă;

Certificatul de înmatriculare al autoturismului, din care să rezulte calitatea de proprietar;

Dovada achitării la zi a taxelor și impozitelor locale (se va verifica de către angajații Primăriei).

Informații suplimentare se pot obține:

Prin e-mail: [email protected]

Telefonic: 0725 055 135

Primăria Suceava recomandă sucevenilor să se adreseze cât mai curând pentru a beneficia de aceste abonamente și a evita eventualele amenzi pentru staționare neregulamentară în zonele reglementate.