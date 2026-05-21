Pandora, unul dintre cele mai cunoscute branduri de bijuterii din lume, s-a inaugurat în Iulius Mall Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Pandora, brandul danez de bijuterii cu o tradiție de 44 de ani, recunoscut la nivel internațional pentru colecțiile sale de sezon și personalizarea pieselor, s-a inaugurat în Iulius Mall Suceava. Magazinul este prima locație a brandului din oraş și aduce mai aproape de publicul din regiune bijuterii realizate din argint, placate cu aur galben sau roz. Clienții îşi pot personaliza bijuteriile, datorită tehnologiei care permite gravarea pieselor în doar câteva minute.

Pandora se află la parter, pe culoarul central din Iulius Mall Suceava. Doamnele și domnișoarele vor descoperi aici bijuterii realizate din argint, placate cu aur galben sau aur roz, fiecare piesă fiind creată pentru a celebra stilul personal.

Cu ocazia inaugurării, în perioada 21 – 24 mai 2026, magazinul Pandora din Iulius Mall Suceava a pregătit o campanie specială dedicată persoanelor care sunt înscrise în programul de fidelitate. Până sâmbătă, la achiziții în valoare de minimum 499 de lei, clienții care fac parte din Pandora Club vor primi cadou o brățară în valoare de 329 de lei.

Experiența de shopping din noua locație Pandora este completată de serviciul de gravură personalizată. Clienții au astfel posibilitatea de a adăuga o notă personală bijuteriilor alese, datorită unei tehnologii care permite gravarea pieselor în doar câteva minute.

Bijuteriile Pandora sunt finisate cu atenție: pietrele sunt montate individual, emailul este pictat manual, iar elementele din sticlă sunt modelate artizanal, ceea ce oferă fiecărei piese autenticitate.

În rețeaua IULIUS, Pandora mai este prezent cu locații în Palas Iaşi, Iulius Mall Iași, Iulius Town Timișoara și în Iulius Mall Cluj.