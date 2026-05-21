Aeroportul Suceava a depășit 300.000 de pasageri în primele patru luni ale anului 2026 – creștere record de 45,6%

Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava continuă să înregistreze o creștere semnificativă a traficului aerian. Potrivit datelor publicate de Asociația Aeroporturilor din România, în perioada ianuarie – aprilie 2026, aeroportul a înregistrat 307.053 de pasageri și 2.864 de mișcări de aeronave.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025 (210.848 pasageri), traficul de pasageri a crescut cu 45,6%, iar numărul de mișcări aeronave a crescut cu 28,9%.

Doar în luna aprilie 2026, Aeroportul Suceava a procesat 86.976 de pasageri, ocupând locul 6 la nivel național. De asemenea, se situează pe locul 4 la traficul de pasageri non-Schengen și pe locul 6 la traficul extern de pasageri, ceea ce confirmă rolul tot mai important al aeroportului în conectivitatea internațională a regiunii Nord-Est.

Creșterea vine într-un context în care Aeroportul Suceava se află în plin proces de modernizare. În prezent se construiește o nouă sală de așteptare de peste 400 mp (în locul vechiului container), iar procedurile pentru realizarea noului Terminal 3 (aproximativ 11.000 mp) sunt în curs de licitație. Totodată, în săptămânile următoare va fi dat în folosință un sistem modern de balizaj luminos pe platformă, iar investițiile continuă cu implementarea sistemului ILS CAT III, extinderea parcării, noul drum de legătură Burdujeni–Aeroport, o uzină electrică modernă și un parc fotovoltaic.

„Toate aceste investiții urmăresc același obiectiv: un aeroport mai sigur, mai funcțional și mai atractiv atât pentru companiile aeriene, cât și pentru pasageri”, se arată în comunicatul Consiliului Județean Suceava.

Conducerea aeroportului și a Consiliului Județean Suceava estimează că, odată cu finalizarea proiectelor aflate în derulare, traficul va continua să crească, atrăgând noi curse și consolidând poziția Sucevei ca principal hub aerian al zonei.