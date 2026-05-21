Prefectul Bogdan George Păstrăv, de Ziua Eroilor: „Să păstrăm vie memoria eroilor și să transmitem respectul față de sacrificiul lor generațiilor viitoare”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Prefectul județului Suceava, Bogdan George Păstrăv, a participat joi, 21 mai 2026, la ceremonialul militar și religios dedicat Zilei Eroilor, organizat la Monumentul Eroilor Români din Cimitirul „Pacea” al municipiului Suceava.

În cadrul evenimentului, prefectul a depus o coroană de flori și a transmis un mesaj de recunoștință și reculegere către toți cei care și-au jertfit viața pentru apărarea libertății, demnității și valorilor fundamentale ale statului român.

„Este esențial să păstrăm vie memoria eroilor neamului și să transmitem generațiilor viitoare respectul față de sacrificiul și curajul acestora. Astfel de momente de reculegere și recunoștință reafirmă atașamentul nostru față de istorie, identitate națională și valorile care unesc societatea românească”, a declarat prefectul Bogdan George Păstrăv.

Ceremonialul s-a desfășurat într-o atmosferă solemnă, în prezența autorităților locale și județene, a reprezentanților instituțiilor publice, a cadrelor militare, a veteranilor și a cetățenilor veniți să aducă un omagiu eroilor României.

Ziua Eroilor, sărbătorită anual la 21 mai – de sărbătoarea Înălțării Domnului –, reprezintă un prilej de cinstire a memoriei tuturor celor care au luptat și s-au jertfit pentru apărarea patriei, a independenței, libertății și integrității teritoriale a României.