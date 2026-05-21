Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate Elevii Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, prezenți la mai...

Elevii Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, prezenți la mai multe ceremonii dedicate Zilei Eroilor


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Elevii Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” au participat joi, 21 mai 2026, la ceremonialul militar și religios organizat la Cimitirul Eroilor din Câmpulung Moldovenesc, cu prilejul Zilei Eroilor.

Alături de cadrele militare și civile ale unității, precum și de reprezentanți ai autorităților publice locale, elevii ștefăniști au adus un omagiu solemn celor care și-au jertfit viața pentru libertatea, apărarea și întregirea neamului românesc.

După slujba religioasă și depunerea de coroane și jerbe de flori, un pluton de elevi a defilat cu ținută militară exemplară în fața participanților la manifestare.

Elevii colegiului au participat, de asemenea, la ceremoniile organizate la Monumentul Eroilor din satul Doroteia (orașul Frasin) și la Monumentul Eroilor din Valea Caselor, Câmpulung Moldovenesc.

Potrivit Georgianei Lupu din cadrul compartimetului de Informare și Relații Publice, prezența tinerilor militari la aceste momente de reculegere reprezintă atât un act de profund respect și recunoștință față de eroii națiunii, cât și o expresie a continuității valorilor de patriotism, disciplină și datorie față de țară.

„Adolescenții militari, conștienți de responsabilitatea pe care o poartă, au pășit cu demnitate spre monumentele comemorative, arătând că tradiția eroică și valorile naționale sunt transmise cu seriozitate generațiilor viitoare”, a precizat sursa citată.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Aeroportul Suceava a depășit 300.000 de pasageri în primele patru luni...

Prefectul Bogdan George Păstrăv, de Ziua Eroilor: „Să păstrăm vie memoria...

Vicepreședintele CJ Suceava Stelian Simeria, de Ziua Eroilor: „Eroii nu au...