Elevii Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, prezenți la mai multe ceremonii dedicate Zilei Eroilor



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Elevii Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” au participat joi, 21 mai 2026, la ceremonialul militar și religios organizat la Cimitirul Eroilor din Câmpulung Moldovenesc, cu prilejul Zilei Eroilor.

Alături de cadrele militare și civile ale unității, precum și de reprezentanți ai autorităților publice locale, elevii ștefăniști au adus un omagiu solemn celor care și-au jertfit viața pentru libertatea, apărarea și întregirea neamului românesc.

După slujba religioasă și depunerea de coroane și jerbe de flori, un pluton de elevi a defilat cu ținută militară exemplară în fața participanților la manifestare.

Elevii colegiului au participat, de asemenea, la ceremoniile organizate la Monumentul Eroilor din satul Doroteia (orașul Frasin) și la Monumentul Eroilor din Valea Caselor, Câmpulung Moldovenesc.

Potrivit Georgianei Lupu din cadrul compartimetului de Informare și Relații Publice, prezența tinerilor militari la aceste momente de reculegere reprezintă atât un act de profund respect și recunoștință față de eroii națiunii, cât și o expresie a continuității valorilor de patriotism, disciplină și datorie față de țară.

„Adolescenții militari, conștienți de responsabilitatea pe care o poartă, au pășit cu demnitate spre monumentele comemorative, arătând că tradiția eroică și valorile naționale sunt transmise cu seriozitate generațiilor viitoare”, a precizat sursa citată.