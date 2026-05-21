Șeful APIA Suceava, reținut pentru 24 de ore după un accident rutier provocat pe DN2



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Suceava, Eugen Mogoș, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Fălticeni, după ce a provocat un accident rutier grav pe DN2 E85, luni, 18 mai 2026.

Potrivit primelor cercetări, în jurul orei 16:10, Mogoș Eugen, în vârstă de 61 de ani, conducea un autoturism Dacia din direcția Fălticeni spre Spătărești. După o curbă la stânga, acesta a pătruns pe contrasens, peste marcajul continuu, și a intrat în coliziune frontală cu un autoturism BMW condus de un bărbat de 33 de ani din zonă.

În urma impactului, ambii șoferi au suferit vătămări corporale ușoare și au fost transportați la Spitalul Municipal Fălticeni. Conducătorul BMW a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. Mogoș Eugen nu a putut fi testat la fața locului, urmând să i se recolteze probe biologice de sânge, iar rezultatele analizelor au indicat că depășise limita legală

Polițiștii au stabilit că vinovăția pentru producerea accidentului îi revine lui Mogoș Eugen, care a pătruns pe sensul opus de mers.

În cauză a fost deschis dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

În acest caz polițiștii au dispus joi dispus reținerea sa pentru 24 de ore.